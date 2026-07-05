В Уфе девятиклассники стали помощниками пожарных

26 мая в Кировском районе Уфы на улице Набережной произошло возгорание мусора на крутом склоне. Сложный рельеф не позволил быстро проложить рукавную линию, поэтому пожарные МЧС России использовали ранцевые огнетушители.

Из-за удаленности водоисточника и ограниченного запаса воды к тушению подключились ученики 9 «Б» класса школы №45. Ребята организовали доставку воды к месту возгорания, помогая пожарным в тушении пожара.

В результате совместных действий возгорание было полностью ликвидировано. В МЧС рассматривается вопрос о поощрении школьников.