Вчера, 4 июня, в Уфе на реке Белой спасатели предотвратили трагедию на пляже «Солнечный», сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов. Несмотря на оборудованный пляж и установленные буйки, несколько человек, в том числе дети, заплыли на глубину и начали тонуть из-за сильного течения. В опасности оказались шесть человек.