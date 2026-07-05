Вчера, 4 июня, в Уфе на реке Белой спасатели предотвратили трагедию на пляже «Солнечный», сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов. Несмотря на оборудованный пляж и установленные буйки, несколько человек, в том числе дети, заплыли на глубину и начали тонуть из-за сильного течения. В опасности оказались шесть человек.
На месте дежурил отряд УГЗ. Спасатели оперативно отреагировали и спасли людей, вытащив их из воды.
Отмечается, что рядом находились взрослые и родители пострадавших. Власти напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и отдыхать только на оборудованных пляжах.
Видео: УГЗ Уфы.