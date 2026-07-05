В Башкирии усилили рейды на водоемах из-за жары

Из-за жары и роста числа отдыхающих у воды в выходные дни по всей республике проводятся профилактические рейды в местах массового отдыха.

В ходе мероприятий специалисты доводят до граждан правила безопасного поведения, проверяют наличие спасательных постов, дежурных спасателей, необходимого инвентаря, информационных стендов, а также ограждающих буйков и зон для купания детей.

В местах, запрещенных для купания, на нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении.

Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах представляет угрозу жизни и здоровью. С начала года на водоемах республики погибли 25 человек, в том числе 4 ребенка.