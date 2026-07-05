В Уфе ГАИ подвела итоги массовых рейдов

В ходе рейдов было проверено более 150 автомобилей. Выявлено 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Всего составлено более 60 административных материалов за различные нарушения ПДД.

Инспекторы призывают граждан не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем того, что водитель находится в состоянии опьянения и садится за руль, сообщите об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.