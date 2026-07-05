В Башкирии девушки не смогли спуститься с горы из-за дикого зверя

Сегодня, 5 июля, утром помощь спасателей Госкомитета РБ по ЧС понадобилась двум жительницам Туймазов. Во время прогулки на «Красной горе» девушки поднялись на вершину, однако при спуске заметили в кустах дикое животное и не решились продолжить путь.
Спасатели оперативно прибыли на место и помогли им безопасно спуститься с горы.
В ведомстве напоминают: при встрече с дикими животными необходимо сохранять дистанцию, избегать резких движений и при необходимости обращаться за помощью по номеру 112.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.