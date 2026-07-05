Трагедия на воде в Уфе: погибла женщина, девочку удалось спасти

В Кировском районе Уфы произошел несчастный случай. На реке Уфе, в районе переправы Дудкино, женщина с 10-летней дочерью купались в несанкционированном месте и заплыли на глубину, после чего начали тонуть.

Очевидцы, заметив происходящее, бросились на помощь. Им удалось спасти ребенка, однако женщину унесло под воду.

На место прибыли спасатели УГЗ столицы и экстренные службы. Девочку осмотрели медики. Ее жизни ничего не угрожает.

Позднее в ходе водолазных поисков на глубине около 5 метров было обнаружено тело женщины 1987 года рождения.

Спасатели напоминают: купание в «диких» местах, особенно с детьми, представляет смертельную опасность.