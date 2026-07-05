Радий Хабиров совершил рабочие поездки по юго-западу Башкирии

Инвестпроект по производству уникальных стройматериалов, расширение туристического потенциала в Стерлитамакском районе, благоустройство города Салавата и вручение дипломов выпускникам медицинского колледжа. Насыщенная на мероприятия неделя Главы Башкортостана началась с рабочей поездки по юго-западной части региона. В течение двух дней Радий Хабиров встречался с предпринимательским сообществом, лидерами общественного мнения, местными жителями. Какие вопросы обсуждались и о чём удалось договориться – в нашем сюжете.

Еще одним резидентом особой экономической зоны «Алга» стало акционерное общество ЭкоПромСтрой. В число резидентов оно вошло в октябре прошлого года после получения одобрения Инвесткомитета республики. Предприятие вложит 3 миллиарда 700 миллионов рублей в возведение современного завода по производству уникальных стройматериалов. Рабочие места получат 85 местных жителей.

Я бы хотел отдельное внимание обратить: армированного газобетона в нашей стране пока нет. И никто в нашей стране такое пока не выпускает. Это даёт возможность ускоренного строительства объектов как индивидуального жилого строительства, так и многоквартирных домов. Вся сырьевая база здесь. Азат Шамсуаров, директор АО «ЭкоПромСтрой»

Особая экономическая зона выбрана местом расположения завода неслучайно. По словам Радия Хабирова, по итогам прошлого года «Алга» заняла третье место в России по динамике развития. Здесь также созданы комфортные условия для бизнеса.

Очень отрадно, что в такие непростые времена экономика республики является привлекательной для привлечения инвестиций. И для бурно развивающегося строительного рынка нашей республики это производство точно востребовано. Важно то, что предприятие расположено на территории особой экономической зоны «Алга». Это молодая экономическая зона, но она уже дважды признавалась самой динамично развивающейся экономической зоной Российской Федерации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Планируемая мощность будущего предприятия составит 400 тысяч кубометров газобетона в год. Этого объема хватит для возведения 2,5 млн квадратных метров жилья и социальных объектов. Первую продукцию предприятие получит в августе 2027 года. Радий Хабиров осмотрел площадку будущего предприятия и поздравил инициаторов проекта с началом строительства.

Для строительной отрасли Башкортостана реализация этого проекта даст стабильные поставки качественных стройматериалов, снижение зависимости от внешних поставок, а также более адекватные и предсказуемые сроки возведения жилья и социальных объектов. Для Стерлитамакского же района это дополнительные рабочие места и налоговые отчисления в местный бюджет.

После знакомства с видами выпускаемой продукции и производственными мощностями предприятия Радий Хабиров и директор компании Азат Шамсуаров заложили капсулу времени с посланием будущим сотрудникам завода. Затем Глава Башкортостана дал старт реализации инвестпроекта.

В районе активно развивается не только крупный, но и малый бизнес. Особое внимание при этом уделяется туризму. И это неслучайно. Муниципалитет уже в числе лидеров по придорожному сервису. А интересные локации привлекают гостей не только из Башкортостана.

Встреча с предпринимателями Стерлитамакского района прошла на территории новой турбазы, расположенной на берегу реки Белой, всего в километре от шихана Торатау. Главная уникальность этого места в том, что, выходя абсолютно из любого дома, гости сразу же видят одну из главных достопримечательностей Башкортостана.

Панорамный вид базы отдыха «Видное место» оценил и глава республики. До начала официальной части ему успели провести небольшую экскурсию. На территории работают четыре модульных дома. Около каждого строения установили японские бочки для купания – фурако. Кроме того, на территории создают отдельный банный комплекс, а также оборудовали зону отдыха и площадку для барбекю. Общий объём вложений в проект составляет 120 миллионов рублей, а полностью реализовать его планируют до 2029 года.

У меня была такая идея, чтобы каждый дом отличался от другого. Чтобы гости, когда заезжали в один дом, визуально видели, что другой дом совсем другой снаружи. И захотели в следующий раз заехать в другой дом. И этот принцип я хочу сохранить на все 15 домов. Чтобы мы одного гостя зацепили, и он 15 раз у нас был. Афанасий Маслейчук, индивидуальный предприниматель

По итогам прошлого года рост туристического потока в регионе вырос более чем на 8%. Республику посетили почти 2,5 миллиона гостей. При этом потенциал еще полностью не реализован, отметил Радий Хабиров. Башкортостан – это не только мёд, кумыс и речные сплавы.

Мы считаем, что Башкортостан ещё не раскрыл свои туристические возможности. Мы начинаем потихоньку вскрывать наши шикарные места, которые у нас есть. И мы сейчас сосредоточены не только на рекреационном туризме, каким является вот это место. Это этнический туризм, гастрономический, познавательный, медицинский и так далее. Мы, чтобы вы понимали, региональная, муниципальная власть – ваши главные партнёры. Потому что мы в этом задействованы, и мы в этом очень заинтересованы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам самих предпринимателей, поддержка республики и местных властей действительно дает стимул для дальнейшего развития. И первые помощники в этом – бизнес-шерифы, институт которых был создан по инициативе Радия Хабирова.

И вот реально меня несколько раз чуть ли не за уши тянули. Участвуй, участвуй. Я и в городе Стерлитамак, и в районе был на «Предпринимательском часе». Там реально просто рассказывают обо всём. О возможностях, которых раньше точно не было. По гранту на туристическое оборудование мы получили детскую площадку. Получили её, буквально за пять дней до конца подачи подались, и хоп нам выдали. То есть это софинансирование – 50% от стоимости. Афанасий Маслейчук, индивидуальный предприниматель

Чтобы туристы вновь возвращались в Башкортостан, важна качественная инфраструктура. И она создается. Шульган-Таш, Музей кочевых цивилизаций у мавзолея Тура-хана, Бирск превратился в город событийного туризма и креативных индустрий. Еще одной визитной карточкой республики станет фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», который впервые пройдет 11-12 июля сразу на двух локациях – в сёлах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского. Фестиваль призван сохранить наследие промышленников 18 века и показать его в современном ключе, сделав территории старинных заводов новыми точками притяжения туристов.

Центр поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей «Герои Отечества» открылся в Салавате в прошлом месяце. При содействии местной нефтегазовой компании выполнили капитальный ремонт здания. А на средства муниципального бюджета приобрели мебель и оборудование. Особым вниманием здесь окружают родственников погибших бойцов. С ними работают профессиональные психологи.

Мы ещё как направляющая организация. У нас помимо того, что работает здесь в центре, работают сплочённые люди, которые сделали детский садик, как клевер. Это для людей, у кого никого не осталось, мама одна осталась. Для того, чтобы она не осталась одна, при нашей поддержке, психологов есть такие сады. Они работают совершенно бесплатно. Сергей Данилов, социальный координатор госфонда «Защитники Отечества»

Далее Радий Хабиров ознакомился с проектом благоустройства аллеи по улице Дзержинского, который реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Общественное пространство входит в единый план обновления центральной части города «Салават: семь сновидений сквозь явь». На реализацию первого этапа направили почти 180 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Особенный день был для выпускников Салаватского медицинского колледжа. Образовательное учреждение подготовило 255 специалистов, которые завершили обучение по специальностям «Лечебное», «Акушерское» и «Сестринское дело». Многие решили продолжить медицинскую семейную династию.

В моей семье много медиков, я собираюсь пойти по их стопам. Мне нравится в медицине то, что я помогаю людям, ухаживаю за тяжелобольными. Виолетта Фёдорова, выпускница Салаватского медицинского колледжа

С самого детства говорила, что я буду медиком. Любила мерить давление бабушке. Поэтому это у меня ещё с детства пошло, что я решила пойти по стезе медицины. Юлия Гайфуллина, выпускница Салаватского медицинского колледжа

С окончанием учёбы молодых специалистов поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров также поблагодарил педагогический коллектив за добросовестный труд.

Я хочу сказать, что в этом году наши колледжи – их восемь у нас с шестью филиалами – выпускают более 3000 специалистов. И наша система здравоохранения вас очень ждёт. Мы, управленческая команда республики, всё-таки стараемся делать так: с одной стороны, интенсивно готовим специалистов, врачей, средний медицинский персонал. Но ещё мы хотим, чтобы вы приходили в хорошие условия работы. Достаточно много мы строим, много построили и достаточно много будем строить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана вручил выпускникам дипломы об образовании и пожелал им успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Среди молодых специалистов была и племянница Радия Хабирова, которую он приехал поддержать лично. По словам руководителя региона, будущие медработники выбрали нужную профессию, и их уже ждут в республиканских больницах и поликлиниках.

Также в рамках рабочей поездки состоялась встреча с лидерами общественного мнения. За круглым столом удалось обсудить самые разные вопросы и проблемы: беспилотную опасность, развитие медицины и сферы образования, ситуацию с очередями на АЗС, которая благодаря усилиям правительства уже почти разрешилась. Говорили и о поддержке участников СВО и их семей. Башкортостан живёт с девизом «Всё для победы».

Ребята вот воюют, воевали, они знают, как это сложно. Мне кажется, я нашёл очень точные слова, чтобы определить, чем мы занимаемся: всё для победы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили и о наболевшем. Теперь в городе с многолетней трудовой историей будут уделять больше внимания вопросам создания комфортной среды для местных жителей.

Первое, о чём я вас прошу, Марат Гайнуллович, при людях, при вашем активе. Вы поймите, что вы сейчас делаете главное дело в вашей жизни. У меня было многое, я и большие должности занимал, маленькие должности занимал. Но я знаю, что главное дело в моей жизни, о котором я буду вспоминать, где-то корить себя, где-то хвалить себя, – это должность главы республики. А вы должны бросить всё и стать главой Салавата. У вас и опыт есть, и знания есть, и я вас поддержку во всём. И вы должны вот на них опираться. Мы с вами договорились. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан