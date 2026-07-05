С 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот. Поправки в республиканский закон подписал Радий Хабиров. Нововведения затронут порядка 6000 опекунов и приёмных родителей. Помимо этого, в Башкортостане отделение соцфонда приняло более 100 тысяч заявлений на ежегодную выплату родителям двух и более детей. До 1 октября цифра может вырасти до 300 тысяч. Какой стимул это дает семьям и как выплаты помогают ставить детей на ноги?
Дети Ралии Таштимеровой любят проводить время вместе. Возраст хоть и разный, а увлечения одни. Мама старается дать детям все. Узнав, что появился новый вид поддержки – ежегодные выплаты родителям двух и более детей, решила узнать, положена ли ей такая помощь.
На такие выплаты могут рассчитывать родители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет. А если они учатся очно, то до достижения ими 23 лет. Также ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. За месяц в Башкортостане подано уже более 100 тысяч заявлений.
Еще одно изменение – с 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот.
Теперь опекуны или попечители будут получать в среднем 11 тысяч рублей, на содержание ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ выделяют порядка 13,5 тыс. Серьезное подспорье для того, чтобы обеспечивать чадо всем необходимым. А ведь в регионе много семейных пар, которые берут под патронатное воспитание далеко не одного ребенка. Как Бахрамовы, которые всегда мечтали о большой семье и теперь могут гордиться 12 детьми.
Для оформления выплат можно обратиться в органы опеки по месту жительства, в МФЦ или оставить заявку на Госуслугах. Еще одно новшество, которое станет поддержкой, – увеличение до полутора лет срока ипотечных каникул для семей, где появился второй или последующий ребенок. Воспользоваться можно один раз на весь срок кредитования. Можно либо приостановить платежи, либо уменьшить их размер. Важный нюанс – время окончания льготного периода не должно быть позднее даты достижения вторым или каждым последующим ребенком полутора лет. А при усыновлении – не позднее 18 месяцев с момента оформления документов. Эксперты отмечают, что данный закон также положительно скажется на демографической ситуации в стране. А молодые семьи смогут смелее покупать жилье.