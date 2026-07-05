В Башкирии увеличили размер выплат приемным семьям

С 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот. Поправки в республиканский закон подписал Радий Хабиров. Нововведения затронут порядка 6000 опекунов и приёмных родителей. Помимо этого, в Башкортостане отделение соцфонда приняло более 100 тысяч заявлений на ежегодную выплату родителям двух и более детей. До 1 октября цифра может вырасти до 300 тысяч. Какой стимул это дает семьям и как выплаты помогают ставить детей на ноги?

Дети Ралии Таштимеровой любят проводить время вместе. Возраст хоть и разный, а увлечения одни. Мама старается дать детям все. Узнав, что появился новый вид поддержки – ежегодные выплаты родителям двух и более детей, решила узнать, положена ли ей такая помощь.

На такие выплаты могут рассчитывать родители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет. А если они учатся очно, то до достижения ими 23 лет. Также ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. За месяц в Башкортостане подано уже более 100 тысяч заявлений.

Еще одно изменение – с 1 июля в Башкортостане увеличили размер выплат приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот.

На 6,34%. Эта цифра соответствует сложившимся в республике за 2025 год индексу потребительских цен. Расходы на реализацию закона в 2026 году составят примерно 32 миллиона рублей. Вера Ульянова, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Теперь опекуны или попечители будут получать в среднем 11 тысяч рублей, на содержание ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ выделяют порядка 13,5 тыс. Серьезное подспорье для того, чтобы обеспечивать чадо всем необходимым. А ведь в регионе много семейных пар, которые берут под патронатное воспитание далеко не одного ребенка. Как Бахрамовы, которые всегда мечтали о большой семье и теперь могут гордиться 12 детьми.

С супругой посоветовались, решили, что у нас шесть своих, и на воспитание возьмем еще ребенка. Сначала одного взяли, сына Раиля, потом уже еще пятерых взяли. Радик Бахрамов

В свободное время мы обычно гуляем, выходим на природу отдыхать. Потом ездим в гости все вместе, и я благодарна своим родителям за теплое крыло свое, за то, что помогают всегда, поддерживают. Никогда не отделяют, ничего. Я очень сильно люблю и маму, и папу. Анастасия, дочь