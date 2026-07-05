Под конец недели в республике ажиотаж вокруг топлива начал спадать. В Уфе уже не увидеть длинных очередей к колонкам. Наша съемочная группа сегодня проехалась по АЗС города. На некоторых частных заправках можно заправиться и 92-м бензином, и 95-м.
А где-то пока ждут подвоза топлива. На «Лукойле» на проспекте Салавата Юлаева был доступен дизель и 95-й. Владельцы машин активно ехали заправляться, а пробка образовалась только в тот момент, когда въезд закрыли на технический перерыв.
На сети АЗС «Башнефти» очереди в обед и вовсе отсутствовали. Автолюбители могли заправиться без траты времени на ожидание, в наличии же все виды топлива. А там, где АЗС закрыты, причина в проведении плановых ремонтных работ, а не из-за нехватки топлива.