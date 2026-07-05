В Уфе ажиотаж на заправках спал

Под конец недели в республике ажиотаж вокруг топлива начал спадать. В Уфе уже не увидеть длинных очередей к колонкам. Наша съемочная группа сегодня проехалась по АЗС города. На некоторых частных заправках можно заправиться и 92-м бензином, и 95-м.

А где-то пока ждут подвоза топлива. На «Лукойле» на проспекте Салавата Юлаева был доступен дизель и 95-й. Владельцы машин активно ехали заправляться, а пробка образовалась только в тот момент, когда въезд закрыли на технический перерыв.