С 1 июля большегрузам запретили ездить по Затонскому и Дёмскому мостам. Речь идет о грузовом транспорте весом более 3,5 т, кроме автобусов и спецмашин. По Дёмскому мосту проезд ограничили полностью, а вот в затонском направлении большегрузы могут проехать только по соседней конструкции, которую построили 10 лет назад. Старый мост находится в предаварийном состоянии – ему более полувека.
Более 70 тысяч машин в сутки проезжают через северо-западные ворота столицы. Дорожная артерия связывает Уфу с другими регионами. Правда, количество фур на этом направлении значительно убавится. Мостовому переходу более полувека. Ремонт необходим по причине его износа и неудовлетворительного состояния. Если водитель большегруза после ввода ограничения нарушил правила дорожного движения и поедет на запрещающий знак, то ему светит штраф в размере 5 тысяч рублей. Состояние моста инженеры признали предаварийным: конструкция просела, выяснили специалисты. Глава Башкортостана поручил немедленно принимать решение и думать над ремонтом объекта.
Движение для грузовиков весом свыше 10 тонн запретили по старому мосту ещё два года назад. Для этого выделили специальную полосу на новом – соседнем переходе, который возвели десять лет назад.
Эксперты предложили временно закрыть движение в сторону Затона для большегрузов. Для этого специалисты установили дорожные знаки при выезде из Уфы.
При этом никаких ограничений для въезда в столицу со стороны федеральной трассы М-7 нет. А вот по Дёмскому мосту для большегрузов запрещено движение в обоих направлениях. Поэтому водителям рекомендуют с 1 июля менять маршруты – в Дёмский район столицы через М-5, а въезжать в Затон по той же дороге и в направлении Миловского шоссе. Эксперты уверены, что нововведения на логистике никак не отразятся, поскольку водители грузовиков ездят в обход Уфы и заезжают по альтернативным дорогам на окраинах города. Затонское направление – ключевое для соединения участка с Восточным выездом, где сейчас активно строят дорогу для выхода на улицу Галле.
А пока в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют 10 мостов. Крупные из них – это сооружения через Белую на трассе Дюртюли – Нефтекамск, через реку Ай от Кропачево до Ачита, а также на дороге Давлеканово – Толбазы. Всего же в Башкортостане намерены привести в порядок региональные дороги протяженностью свыше 600 километров.
Ремонтные работы создают неудобства в виде дополнительных заторов, но они временные, говорят эксперты. Каждому путепроводу или мосту после длительной эксплуатации требуется внимание, как и живому организму, чтобы на десятилетия продлить жизнь всей транспортной артерии.