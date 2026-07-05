Сейчас новый Затонский мост эксплуатируется в таком усиленном режиме по четыре полосы движения. При этом сам Затонский мост – и старый, и новый – они продолжают работать для легкого транспорта. По нашему заказу был разработан проект капитального ремонта, он прошёл госэкспертизу, соответственно, при выделении финансирования мы приступим к ремонту.

Альфия Рахматуллина, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы