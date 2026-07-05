В Уфе большегрузам запретили проезд по двум мостам

С 1 июля большегрузам запретили ездить по Затонскому и Дёмскому мостам. Речь идет о грузовом транспорте весом более 3,5 т, кроме автобусов и спецмашин. По Дёмскому мосту проезд ограничили полностью, а вот в затонском направлении большегрузы могут проехать только по соседней конструкции, которую построили 10 лет назад. Старый мост находится в предаварийном состоянии – ему более полувека.

Более 70 тысяч машин в сутки проезжают через северо-западные ворота столицы. Дорожная артерия связывает Уфу с другими регионами. Правда, количество фур на этом направлении значительно убавится. Мостовому переходу более полувека. Ремонт необходим по причине его износа и неудовлетворительного состояния. Если водитель большегруза после ввода ограничения нарушил правила дорожного движения и поедет на запрещающий знак, то ему светит штраф в размере 5 тысяч рублей. Состояние моста инженеры признали предаварийным: конструкция просела, выяснили специалисты. Глава Башкортостана поручил немедленно принимать решение и думать над ремонтом объекта.

Вариантов пять смотрели. Мы сейчас придем к коллапсу небольшому, но его придется закрывать. Надо принимать решение. Давайте сами приступать и начнем эту работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Движение для грузовиков весом свыше 10 тонн запретили по старому мосту ещё два года назад. Для этого выделили специальную полосу на новом – соседнем переходе, который возвели десять лет назад.

Сейчас новый Затонский мост эксплуатируется в таком усиленном режиме по четыре полосы движения. При этом сам Затонский мост – и старый, и новый – они продолжают работать для легкого транспорта. По нашему заказу был разработан проект капитального ремонта, он прошёл госэкспертизу, соответственно, при выделении финансирования мы приступим к ремонту.

Альфия Рахматуллина, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Эксперты предложили временно закрыть движение в сторону Затона для большегрузов. Для этого специалисты установили дорожные знаки при выезде из Уфы.

Фото №1 - В Уфе большегрузам запретили проезд по двум мостам
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В том числе указывающие рекомендуемые направления движения грузовых автомобилей. Это улицы Рихарда Зорге, имени города Галле и улица Пархоменко. С 1 июля распоряжение по ограничению движения будет до нового года, дальше будем продлевать, я думаю.

Динар Салимов, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

При этом никаких ограничений для въезда в столицу со стороны федеральной трассы М-7 нет. А вот по Дёмскому мосту для большегрузов запрещено движение в обоих направлениях. Поэтому водителям рекомендуют с 1 июля менять маршруты – в Дёмский район столицы через М-5, а въезжать в Затон по той же дороге и в направлении Миловского шоссе. Эксперты уверены, что нововведения на логистике никак не отразятся, поскольку водители грузовиков ездят в обход Уфы и заезжают по альтернативным дорогам на окраинах города. Затонское направление – ключевое для соединения участка с Восточным выездом, где сейчас активно строят дорогу для выхода на улицу Галле.

Закрытие моста – это абсолютно правильное решение, тут даже обсуждать нечего. Последствий особых я не вижу, то есть у нас, чтобы завтра продукты кончились или там не могут заехать, конечно, этого не будет. Но и будем надеяться, что у нас как-то решится вопрос с ремонтом моста, и мы его приведем в нормальный божеский вид, тем более что Затонское – направление очень живое. И если мы планируем открыть дополнительное направление кусок округа Галле к Восточному выезду, то тут даже разговоров быть не может, чтобы он оставался в существующем состоянии.

Олег Арефьев, научный руководитель проектов научно-исследовательского центра региональных транспортных систем России

А пока в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют 10 мостов. Крупные из них – это сооружения через Белую на трассе Дюртюли – Нефтекамск, через реку Ай от Кропачево до Ачита, а также на дороге Давлеканово – Толбазы. Всего же в Башкортостане намерены привести в порядок региональные дороги протяженностью свыше 600 километров.

Безусловно, в этом году мы более организованно проводим эти работы. В прошлом году нам сильно помешала попытка рейдерского захвата «Башкиравтодора». Объёмы хорошие, все планы надо выполнить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ремонтные работы создают неудобства в виде дополнительных заторов, но они временные, говорят эксперты. Каждому путепроводу или мосту после длительной эксплуатации требуется внимание, как и живому организму, чтобы на десятилетия продлить жизнь всей транспортной артерии.

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