Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Безусловно, минувшая неделя прошла под дулом топливного пистолета.

В Уфе «бензиновая лихорадка» получилась яркой, но короткой. На сегодня остаются еще определенные сложности в отдаленных районах республики, которые, как заверяет топливный оперштаб, разрешатся в ближайшее время. Ажиотаж же в столице региона сошел на нет еще к середине недели. Подробнее – в нашем видео.