На протяжении четырёх дней более 200 участников боролись за звание лучшего в сфере спортивного туризма. Всего было 20 команд из разных уголков республики. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах: по технике водного и пешеходного туризма, велотуризму на колясках и ориентированию на местности.