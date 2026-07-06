На протяжении четырёх дней более 200 участников боролись за звание лучшего в сфере спортивного туризма. Всего было 20 команд из разных уголков республики. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах: по технике водного и пешеходного туризма, велотуризму на колясках и ориентированию на местности.
Турнир проводится ежегодно с 1998 года и успел стать по-настоящему традиционным. Главная цель турслёта – сплочение спортсменов с инвалидностью.
По итогам всех испытаний чемпионами стала команда Абзелиловского района. Вторыми на пьедестал поднялись спортсмены из Белорецка, а список сильнейших замкнули участники из Благовещенска.