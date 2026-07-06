В Башкирии начались масштабные рейды на дорогах

Сегодня утром, 6 июля, на нескольких участках автодорог в регионе проходят массовые проверки водителей.

Мероприятия проводятся на 1307 км автодороги М-5 «Урал», на 198 км трассы Уфа – Оренбург, на 113 км автодороги Р-240, а также на 204 км автодороги Уфа – Белорецк.

Основная цель проверок – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД, включая управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав либо после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.