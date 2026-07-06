В Уфе возбудили уголовное дело из-за драки в центре города

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту драки, которая произошла на улице Ленина возле одного из заведений быстрого питания.

По данным МВД по РБ, сообщение о конфликте поступило в дежурную часть 4 июля около 02:30. На проезжей части произошла драка между несколькими мужчинами.

В ходе оперативных мероприятий в отдел полиции были доставлены трое жителей Уфы. Один из участников пояснил, что у него и его друзей произошел конфликт с ранее незнакомой компанией из-за девушки, в результате чего ссора переросла в драку.