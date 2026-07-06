В Уфе из горящего дома спасли двух жильцов

Сообщение о возгорании в кирпичном жилом доме барачного типа на улице Мишкинской в Уфе поступило вечером 5 июля.

Из зоны опасных факторов были эвакуированы 10 человек. Из двух квартир огнеборцы спасли 48-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Мужчина госпитализирован, женщина от медицинской помощи отказалась.

Пожар ликвидирован. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей в результате короткого замыкания. На месте работает дознаватель МЧС России.