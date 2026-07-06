Топливо в Башкирии: ситуация на 6 июля

Ситуация на топливном рынке Башкирии улучшается. На заправках республики все меньше и меньше очередей, на многих из них в наличии все марки бензина.

Однако работа Оперштаба продолжается. Почему нельзя хранить горючее в гаражах? Какими бедами могут обернуться полные канистры на балконах? Какая ситуация на АЗС сейчас?

Об этом в рамках ежедневных брифингов, посвященных ситуации на топливном рынке Башкирии, мы поговорили с ведущими экспертами отрасли. В гостях студии замминистра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олег Тыщенко и начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Павел Сабитов.

Какая ситуация с топливом в Башкирии на данный момент?

Да, динамика идет на улучшение. Создание Оперштаба позволило систематизировать эту работу. Очереди снизились до 5-7 автомобилей на заправку, побольше очередей на выезде из города. Основные города обеспечены топливом, в Стерлитамаке стабилизирована ситуация - ранее оттуда приходило много жалоб. По Нефтекамску также ситуация стабильна. Осталась только трасса Р-240, Аургазинский район, Мелеузовский район. Сейчас власти совместно с коллегами в ручном режиме налаживает обеспечение топливом этих заправок.

Почему запретили хранить бензин в канистрах?

Прежде всего, это правила пожарной безопасности. Топливо нельзя хранить в гаражах. Правила пожарной безопасности написаны кровью.

Штаб на связи с районами?

Да, в круглосуточном режиме. Иногда некоторые моменты нужно решать в ручном режиме: например, когда вовремя не приехал бензовоз. Люди могут заметить, что ситуация улучшается.

Как часто канистры с бензином становятся причиной пожара?

Канистра - не всегда причина пожара, однако это дополнительная пожарная нагрузка. Она приводит к быстрому развитию пожара.

С какими вопросами в Штаб обращаются главы районов?

На первом этапе - обеспечение топливом. Первые два-три дня на заправках не было топлива, потом это нормализовалось. Теперь же в основном интересуются возможностью заправки в канистры. Власти подчеркивают - это федеральное решение, жителям нужно потерпеть, решение будет. По мере улучшения ситуации будут прорабатываться варианты.

Почему некоторые заправки закрыты?

Где-то идут регламентные работы, где-то идет подвоз нефтепродуктов. В каждом отдельном случае власти разбираются в причинах происходящего.

Кто следит за качеством бензина?