В Башкирии нашли потерявшегося велосипедиста

В Куюргазинском районе вечером 5 июля в Центр обработки вызовов системы-112 Госкомитета РБ по ЧС обратился житель Кумертау. Опытный велосипедист отправился на прогулку в лес и заблудился.

Мужчина регулярно ездил по лесным тропам со стороны деревни Бальза. Однако из-за обильных дождей в июне привычные маршруты заросли высокой травой, и он оказался в труднопроходимой местности.

Спасатели связались с пострадавшим, попросили отправить геолокацию и оставаться на месте до их прибытия. По полученным координатам мужчину оперативно обнаружили и вывезли на квадроцикле.