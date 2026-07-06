Как сделать налоговую ещё более удобной и доступной, обсуждают в эти дни в Уфе. В столице Башкортостана собрались руководители налоговых служб стран СНГ. В заседании принял участие глава республики Радий Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул: в непростое время важно не только контролировать, но и поддерживать предпринимателей. Сервисы должны быть удобными для людей и бизнеса, а любые вопросы решаться быстро и без лишней бюрократии. В Федеральной налоговой службе отмечают: за современными цифровыми технологиями не должно теряться живое, человеческое отношение.
Уфу для международной площадки выбрали не случайно. Башкортостан – пионер налоговых инноваций. Именно здесь почти 30 лет назад впервые в стране внедрили ИНН, а позже – личные кабинеты и профильные услуги в МФЦ.