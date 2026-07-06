В Уфе обсуждают новые стандарты налоговых служб стран СНГ

Как сделать налоговую ещё более удобной и доступной, обсуждают в эти дни в Уфе. В столице Башкортостана собрались руководители налоговых служб стран СНГ. В заседании принял участие глава республики Радий Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул: в непростое время важно не только контролировать, но и поддерживать предпринимателей. Сервисы должны быть удобными для людей и бизнеса, а любые вопросы решаться быстро и без лишней бюрократии. В Федеральной налоговой службе отмечают: за современными цифровыми технологиями не должно теряться живое, человеческое отношение.

Для нас большая честь принимать заседание Рабочей группы. Мы создали все условия для комфортной и плодотворной работы участников мероприятия. Желаю всем успехов, важных и эффективных решений. Время непростое, необходимо поддержать государство и бизнес, в целом формировать взвешенную и мудрую политику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан