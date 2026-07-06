В Башкирии началась подготовка к выборам депутатов Госдумы

Всероссийские дни голосования пройдут с 18 по 20 сентября. На оперативном совещании председатель Центризбиркома региона Азат Галимханов отметил, что в республике также пройдут довыборы в Госсобрание, 37 избирательных кампаний в органы местного самоуправления, в том числе и в Уфимский горсовет.

Проголосовать смогут около трёх миллионов человек. Более 1300 избирательных участков оборудуют камерами наблюдения. Для военных из Башкортостана на передовой тоже создадут все условия для участия в избирательных кампаниях.

Также на встрече говорили о подготовке к отопительному сезону. На ремонт и обслуживание сетей выделили более 4,5 млрд, это на 8% больше, чем в прошлом году. Обсуждали вопросы здравоохранения. Кроме того, Глава Башкортостана вручил общественному деятелю и блогеру Рустаму Набиеву медаль генерала Шаймуратова: ещё в мае он покорил гору Эверест.