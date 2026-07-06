В Башкирии спасли туристку с пика «Уфа»

Жительница Казани вместе с 14-летним сыном приехала в район деревни Айгир для отдыха и прохождения популярных туристических маршрутов. Во время спуска с пика «Уфа» женщина поскользнулась на мокрых камнях и получила травму голеностопа.

На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС совместно с сотрудниками горного приюта «Айгир». Пострадавшей оказали первую помощь и эвакуировали на жестких носилках до туристической базы, где ее осмотрел фельдшер.

После этого женщину на аварийно-спасательном автомобиле доставили в деревню Реветь и передали медикам для дальнейшего лечения.