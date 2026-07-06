В Башкирии участники СВО и их семьи могут освоить новую профессию благодаря господдержке

Участники спецоперации и члены их семей могут освоить новую профессию, востребованную на рынке труда. Благодаря республиканской программе можно получить образовательный сертификат на сумму до 50 тысяч рублей. При этом с этого года вдовы погибших воинов будут приниматься в вузы по отдельной квоте. О том, как наладить жизнь и где помогут, – в нашем сюжете.

Отжать сцепление, поставить первую передачу, надавить на газ, медленно начать движение – все эти действия нужно произвести в считанные секунды. Гульшат Дегтярева признаётся: тяжеловато. За последние годы выпало немало испытаний: муж погиб на спецоперации, куда пошёл добровольцем. Теперь вдова заботится о свекрови, у которой есть сад, потому и решилась выучиться на права. Социальный координатор из фонда «Защитники Отечества», которая опекает женщин, рассказала об образовательном сертификате.

В этом году в Башкортостане освоить новую профессию по образовательному сертификату смогут около полумиллиона человек, речь идёт об участниках спецоперации и членах их семей. В основном пользуются популярностью такие направления, как юриспруденция, управление персоналом, кадровая работа, психология. Увеличилось внимание и к вдовам погибших воинов: в российских вузах введена отдельная квота на получение высшего или средне-специального образования.

Но образование – это лишь одно из направлений поддержки. В Башкортостане для участников спецоперации и их семей действует комплекс мер. Фонд «Защитники Отечества» помогает с трудоустройством, юридическими вопросами, психологической реабилитацией. За каждым подопечным закреплён социальный координатор – человек, который сопровождает от первого обращения до решения всех вопросов. Филиалы фонда создаются по всей республике. Один из них на днях открылся в Салавате, в нём побывал Глава Башкортостана.

Под одной крышей собрались три организации, которые помогают ветеранам и их семьям. Здесь же музей, созданный самими ветеранами спецоперации вместе с местными краеведами.