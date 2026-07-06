На Московском сабантуе испекли «Хлеб дружбы и единства народов». В этом году праздник прошёл в 38-й раз и собрал более 125 тысяч москвичей и гостей столицы.
В «Башкирском этноподворье» построили интерактивную площадку, где, казалось, ожил эпос «Урал-батыр». Гостей встречал главный герой произведения и прекрасная Хомай, а также родители батыра – Йэнбикэ и Йэнбирде.
Организовали площадку с башкирскими играми и конкурсами, подпиской на детский журнал «Акбузат». Заинтересовала гостей выставка Республиканского музея Боевой Славы: от Северной войны до современных событий.
Самым запоминающимся стал момент выпекания «Хлеба Единства и дружбы народов» из зерна, собранного на полях Башкортостана.