Ветеран ВОВ и волонтёры движения «По зову сердца»: как в Башкирии помогают бойцам СВО

В годы Великой Отечественной войны, ещё юной девчонкой, шила шинели для фронта, а сегодня вяжет носки для участников специальной военной операции. Жительница Мелеуза Полина Чельник, несмотря на свой возраст, а ей недавно исполнилось 100 лет, продолжает активно вести гуманитарную деятельность. А накануне она навестила активистов волонтёрского движения «По зову сердца».

Ей интересно всё, что делается для спасения человеческих жизней. А в этом и есть одно из предназначений маскировочной сети. В её времена не было понятия волонтёрства. Но с таким же энтузиазмом, стоя у заводского станка, 15-летняя Полина Чельник трудилась на нужды фронта – шила шинели для солдат.

И вот спустя целую эпоху, она снова готова прийти на помощь: читает молитвы за бойцов, вяжет им тёплые носки. «Пусть и небольшой, – говорит баба Поля, – но тоже вклад в общую победу». А когда все объединяются, как, к примеру, активисты Мелеузовского волонтёрского движения «По зову сердца», это и вовсе становится серьёзной поддержкой.

Волонтёрское движение «По зову сердца» появилось в Мелеузе в 2022 году. Сначала по просьбе бойцов здесь шили тёплые вещи, сейчас ассортимент серьёзно расширился, это не только одежда.