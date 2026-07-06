Студент из Уфы разработал мобильное приложение для изучения английского языка

Это совместный проект кафедр иностранных языков и вычислительной техники Уфимского государственного нефтяного технического университета. Так, новая программа поможет студентам в любое время и в любом месте выполнять задания, а преподавателям облегчит процесс проверок.

Ещё одно приложение создали для тех, кому иностранный язык – русский, чтобы студенты быстрее внедрились в культуру страны и региона и освоили базовые знания языка. Обе программы прошли тестирование и с нового учебного года включатся в образовательный процесс.

В любое время и в любом месте: чтобы выполнить задания преподавателя, студентам вуза достаточно включить смартфон. Сервис не зависит от качества связи и местоположения. Новое мобильное приложение разработал, теперь уже, выпускник университета.

Приложение решает сразу несколько задач. Студенты получают полноценный офлайн-доступ к теоретическим материалам, видеоупражнениям и статистике успехов. А элементы геймификации делают скучную зубрёжку похожей на увлекательный квест. Есть бонус и для педагогов: система автоматически оценивает ответы, следит за графиком обучения и самостоятельно фиксирует академические задолженности, помещая их в специальный раздел для дальнейшей отработки.

Ещё один интерактивный курс, теперь уже для изучения русского языка иностранцами, создали преподаватели и студенты вуза в рамках «IT-академии» и «Проектных мастерских». Приложение доступно как для мобильных устройств, так и в веб-версии и построено по принципу «от простого к сложному». Обучение начинается с алфавита, переходя к базовой лексике, грамматике и речевым клише. Также в базу включены сведения об истории, культуре и национальных традициях.

К слову, у студентов и выпускников кафедры много успешных проектов. Ребятами созданы приложения для изучения техник скорочтения, сольфеджио, навигации по «Уфимскому ожерелью», виртуальная библиотека, умный будильник и многое другое. Есть и проекты, получившие особое признание.