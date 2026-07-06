Боец из Башкирии: «Хочу вернуться к мирной жизни»

Участник специальной военной операции Егор Калистратов из Белебеевского района заключил контракт с Минобороны в октябре 2022 года и служит под позывным «Магнит».

Егор родился в Приютово в 2003 году, окончил девять классов школы №7, затем получил рабочую специальность электрогазосварщика и газорезчика в Белебеевском гуманитарно-техническом колледже. После обучения был призван в армию.

Служил я в Кемеровской области (г. Юрга). Там же через три месяца срочной службы принял осознанное решение и заключил контракт. В то время старшего брата призвали на СВО по мобилизации, и я сразу последовал за ним. Брат с позывным «Мох» служит в Запорожье. позывной «Магнит»

Сейчас Егор служит в войсках радиоэлектронной борьбы на Донецком направлении в звании сержанта.

Несмотря на службу вдали от дома, связь с родным районом он не теряет. Волонтеры и земляки регулярно передают гуманитарную помощь, в том числе технику для эвакуации.

Уже ничего… Поначалу страшно было, есть небольшая контузия. Только тяжело терять боевых товарищей. позывной «Магнит»

В семье Егора бережно хранят память о прошлом. Он является полным тезкой своего прадеда – участника Великой Отечественной войны. Прабабушка Зоя Павловна – дитя войны. Эта семейная история, по его словам, тоже влияет на отношение к службе.

Есть у него и личная жизнь. С девушкой он познакомился во время командировки в Тамбове. Между ними сложились серьезные отношения, молодые люди думают о создании семьи.

Во время отпуска Егор встречался с учениками школ №5 и №7, а также побывал на празднике «Последнего звонка». Из школьных педагогов он вспоминает классного руководителя Елену Николаевну Кузину и завуча Наталью Борисовну Жданову. По его словам, учиться в колледже было интереснее – там было больше практики.

Трудового опыта у него пока нет – после учебы он сразу оказался в армии.

Обращаясь к школьникам, он отметил, что к службе нужно готовиться заранее, потому что реальность сильно отличается от того, как ее часто представляют

Мечта военнослужащего проста: чтобы задачи были выполнены, наступил мир, и можно было вернуться к гражданской жизни, работать и создать семью.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).