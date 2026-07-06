На НРФ Регионы расскажут, что приходит на смену привычным рекламным стратегиям в регионах

Более 1000 участников рекламного рынка со всей страны встретятся 18 сентября в Екатеринбурге на НРФ Регионы в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Разноформатная программа форума позволит сосредоточиться на практических решениях, эффективных инструментах продвижения и подходах, помогающих бизнесу лучше понимать потребности аудитории и принципы построения маркетинговых кампаний.
Главные темы деловой программы форума
Деловая программа объединит обсуждение ключевых вопросов развития отрасли и прикладных инструментов, востребованных бизнесом.
В программу форума добавлен трек «Управление персоналом». Ему будут посвящены отдельные сессии и мастер-классы, сфокусированные на управлении креативными командами и внутренних коммуникациях — ключевых факторах эффективности современных рекламных команд.
Всего программа включает шесть треков: стратегия, креатив и дизайн,, маркетинговые коммуникации, медиа, диджитал и управление персоналом.
Среди основных тем:
● Новые точки роста рекламного рынка
● Трансформация медиасреды: MAX и новые платформы коммуникации
● Искусственный интеллект в бизнесе: задачи, которые уже можно делегировать AI
● Автоматизация бизнес-процессов как инструмент повышения эффективности
● Маркировка рекламы: актуальные требования и снижение рисков для бизнеса
● Экономика данных: новые возможности монетизации и повышения эффективности
● Креативные решения для новой модели потребления контента
● Сильная команда как фактор устойчивого роста бизнеса
Запланировано около 12 панельных дискуссий с участием ведущих экспертов отрасли, представителей бизнеса, медиа и технологических компаний. Их участники обсудят драйверы роста регионального рекламного рынка, изменения в правовом регулировании рекламы, особенности построения присутствия брендов на новых платформах, влияние регионального культурного кода на доверие к бренду и его узнаваемость и др.
Фокус на прикладные инструменты и практики
Организаторы принципиально изменили подход к формированию деловой программы, уделив повышенное внимание прикладным форматам.
В отдельном пространстве пройдет мастер-класс «Креатив за 100 минут: рабочие методики и инструменты», который проведет Александр Алексеев, президент Клуба арт-директоров России.
Еще одним форматом станет интерактивная сессия «Формула креативной эффективности: лучшие кейсы рекламного рынка». Участники увидят специальный показ лучших кейсов медиакоммуникационной индустрии, отмеченных жюри ведущих фестивалей и премий: Красное яблоко (Red Apple), МИКС Россия, НПБК. Эффективность, ADCR Awards и Перспектум.
Это возможность разобрать проекты от постановки задач до конкретных результатов, подробнее ознакомиться с опытом сотрудничества брендов, агентств и технологических партнеров, задающих новые стандарты эффективности на рынке.
В числе форматов программы —
практикумы от Школы ENDY Education и Международной школы креатива, маркетинга и
стратегии mads, посвященные разбору креативных кейсов и инструментов.
Ведущие эксперты отрасли примут участие в сессиях деловой программы
Форум объединяет федеральную аналитику и региональную экспертизу, формируя целостное представление о текущих трансформациях рекламной индустрии и единую отраслевую повестку.
Среди первых подтвержденных экспертов:
● Владимир Лифанов, Дизайнер, основатель агентства Супрематика
● Максим Пономарев, Сооснователь Friends Moscow и mads
● Константин Беляков, Сооснователь и креативный директор BALAGAN
● Анна Зайцева, СЕО REDDAY
● Илья Попов, Заместитель генерального директора по региональной рекламе ГПМ Реклама
● Елена Батракова, Заместитель генерального директора НРА по продажам в регионах
● Сергей Грудинин, Директор по развитию MaxDash
● Виктор Донюков, Совладелец креативного агентства GREAT, Сооснователь AI-платформы Fair Lab
● Элеонора Расулова, управляющий телекомпаний «Бокс ТВ» , Областное телевидение» и «Четвертый канал»
● Николай Присадов, Председатель регионального комитета РАМУ, Управляющий директор ArkGroup
● Юлия Алифёрова, исполнительный директор Digital Budget
● Светлана Кузеванова, Медиаюрист, Автор канала «Кузеванова рассказывает», Руководитель Юридического бюро KUZEVANOVA
● Элина Кушниренко, Руководитель направления продвижения и развития Группа Мантера
● Екатерина Маркова, founder & CEO 19agency84
Ежегодно НРФ Регионы становится голосом рекламной индустрии в регионах, задавая направление обсуждения ключевых изменений и практик рынка.
Подробнее о программе и регистрация на официальном сайте форума: https://regions.advertisingforum.ru/
Организаторы: ЦРБК
При поддержке: АКАР, АКАР Урал, АКАР Северо-Запад, АКАР Сибирь, АКАР Дальний Восток
Партнёры: ГПМ Реклама, RWB Медиа, НРА, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, МегаФон ПроБизнес, Яндекс Реклама, VK, МедиаСкаут, Трансмедиа
Официальная площадка форума: Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»
Организационные партнеры: DIVENT, Национальная водная компания «Ниагара»
Нетворкинг-партнер: Only
Продакшн-партнер: Mendeleev
Медиапартнеры
Ключевой медиаресурс форума: ADPASS
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Ключевой информационный партнер: РГ Медиа
Генеральный радиопарнер: Выбери Радио
Медиапартнер: о'смысле.екб
Информационные партнеры: Инк, PrimaMedia.ru, Урал56.ру, PR News, Урал Бизнес Консалтинг, Федерал Пресс, Эксперт Урал, Чойс, Деловой Квартал, National Business, Global City, Ural Marketing Club, Завод маркетологов, Заводчане, Клуб Свидетели Тюмень, Свидетели Тюмень, Клуб маркетологов молочной отрасли, Табурет, PRоБизнес72, Outdoor Media, Quokka Media, Конференция синтез Merge, Пиар Интеграл Медиа, Фонд поддержки предпринимателей Свердловской области (СОФПП),bash.news, Вместе медиа, Каменный лес, СМАК, Cиб.фм, Оренбург Медиа
Индустриальные партнеры: СОНР,АКОС, АБКР, АРДА, РАСО, АКМР, РАР, Ассоциация Профессиональных Маркетологов, Гильдия Маркетологов
Аналитический партнер: Brand Analytics
Партнеры по наружной рекламе: Рекламная группа Арифметика, Mediacab
Телеграм-партнеры: Фитина Печатает, #prspb, Связи с
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