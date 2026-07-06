На НРФ Регионы расскажут, что приходит на смену привычным рекламным стратегиям в регионах

Запланировано около 12 панельных дискуссий с участием ведущих экспертов отрасли, представителей бизнеса, медиа и технологических компаний. Их участники обсудят драйверы роста регионального рекламного рынка, изменения в правовом регулировании рекламы, особенности построения присутствия брендов на новых платформах, влияние регионального культурного кода на доверие к бренду и его узнаваемость и др.