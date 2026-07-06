Молодёжные центры и медосмотры: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Около 200 миллионов рублей на обновление молодёжных центров в Башкортостане, подготовка к отопительному сезону, медицинские осмотры в центрах здоровья и выборы в Госдуму. О чём ещё говорили на оперативном совещании правительства республики?

Пока одни вскапывают и готовят площадку, другие заменяют трубы, которым больше 40 лет, на новые. Именно так реконструируют сети в центре Уфы на улице Гафури, на участке от Красина до Свердлова.

То есть у нас ежегодно город расширяется, строятся новые дома, старая система не пропускает воду. Необходимо увеличивать диаметр, чтобы воду пропускать. Ирек Гильманов, главный энергетик МУП «Уфимские инженерные сети»

На подготовку к отопительному сезону в регионе потратят более четырёх с половиной миллиардов рублей. Это на восемь процентов больше, чем в прошлом году. К осенне-зимнему периоду практически готовы Альшеевский, Мишкинский, Миякинский, Мелеузовский и Стерлитамакский районы.

Обсудили и вопрос подготовки к выборам депутатов в Госдуму. Всероссийские дни голосования пройдут с 18 по 20 сентября. Председатель Центризбиркома региона Азат Галимханов отметил, что в республике также состоятся дополнительные выборы в Госсобрание, 37 избирательных кампаний в органы местного самоуправления, в том числе и в Уфимский горсовет.

Проголосовать смогут около трёх миллионов человек. Более 1300 избирательных участков оборудуют камерами наблюдения. Для военных из Башкортостана на передовой тоже создадут все условия для участия в избирательных кампаниях.

Вопросы здравоохранения тоже на повестке дня. На встрече говорили о деятельности 24 центров здоровья. Всего в этом году к специалистам обратились почти 80 тысяч человек. Врачи находят у пациентов признаки преждевременного старения, проверяют состояние тела и сосудов, а также дают рекомендации по ведению здорового образа жизни. На совещании призвали, чтобы такие осмотры проводили и в отдалённых районах республики, а жители охотнее шли в центры.

Кроме того, Глава Башкортостана вручил общественному деятелю и блогеру Рустаму Набиеву медаль генерала Шаймуратова: ещё в мае он покорил гору Эверест. В период военной службы в 2015 году он остался без обеих ног, когда в Омске обрушилась казарма. После возвращения домой начал активно заниматься спортом, благотворительностью и мотивировать своим примером других людей.

Вы наша гордость, настоящий воин и очень хороший человек. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан