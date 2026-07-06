Очереди на АЗС и отпуск бензина в канистры: ситуация с топливом в Башкирии

Ситуация с топливом в регионе начинает выравниваться. Очереди на заправках уже перестали быть обыденностью, хотя кое-где ещё можно встретить вереницу машин к колонкам или закрытую АЗС. Мы последние два дня следили за развитием топливной истории и расскажем, какая обстановка на данный момент.

Под конец прошлой недели ажиотаж вокруг ситуации с топливом в регионе начал спадать. В воскресенье в Уфе уже было не увидеть длинных очередей к колонкам. На некоторых частных заправках можно заправиться и 92-м бензином, и 95-м. Причём на многих точках ждать даже не приходилось.

Сегодня в первой половине дня мы решили вновь проехаться по АЗС, чтобы оценить ситуацию.

В наличии – все виды топлива, так что проблем у автолюбителей не возникает. Мы решили проехать и на другие АЗС. Так, по маршруту следования в Нижегородке нам попалась частная заправка, которая пока что не отпускает дизель и бензин. Заправиться можно было разве только тем, кто ездит на газу. На «Башнефти» в этой части города есть и 92-й, и 95-й, и дизель. Очереди отсутствуют.

Такая же ситуация и на заправке рядом с фирмой «Мир», на улице Оренбургской. Единственное неудобство могли создать водители только друг другу, пытаясь заехать на АЗС с разных сторон. А вот рядом на «Лукойле» въезд был закрыт.

Мы следили за ситуацией не только в Уфе. Наши корреспонденты, которые сегодня выезжали на съёмки в разные районы республики, засняли несколько АЗС. Так, например, в Зианчуринском районе возле Исянгулово была закрыта заправка «Башнефти». В Стерлитамаке же водители спокойно заезжали на заправки. Очередей замечено не было. А вот возле Толбазов вереница машин растянулась на десятки метров. Сегодня в ходе брифинга в прямом эфире на телеканале БСТ, посвящённого топливной теме, эксперты объяснили причину.