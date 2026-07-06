Делегация из Башкирии подписала соглашение на промышленной выставке «Иннопром»

Первое соглашение делегации из Башкортостана уже подписано на полях екатеринбургского «Иннопрома». Выставка открылась сегодня. Она объединяет крупнейшие компании, представителей власти, инвесторов, производителей оборудования, разработчиков цифровых решений. И сегодня подписано соглашение между Правительством Башкортостана и Челябинской областью, у этого взаимодействия большой потенциал.

В частности, «Башнефть» представлена на территории соседнего региона, также организованы поставки оборудования с Уфимского трансформаторного завода. Республика делится опытом на «Иннопроме» созданием уникального станкостроительного кластера: речь не только о предприятиях, которые работают в кооперации, но и о подготовке кадров на базе Уфимского университета науки и технологий. Разумеется, представлен опыт по созданию научного центра по БПЛА.

Показываем новые разработки, которые сегодня делают беспилотники. Как раз компания «Петон» тоже показывает наши уникальные роботизированные системы, которые делает компания, то есть то, что сегодня идёт на уровне Минпромторга России: роботизация, кластеризация, беспилотники. Мы всё показываем, рассказываем на нашем стенде. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан