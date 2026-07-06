Первое соглашение делегации из Башкортостана уже подписано на полях екатеринбургского «Иннопрома». Выставка открылась сегодня. Она объединяет крупнейшие компании, представителей власти, инвесторов, производителей оборудования, разработчиков цифровых решений. И сегодня подписано соглашение между Правительством Башкортостана и Челябинской областью, у этого взаимодействия большой потенциал.
В частности, «Башнефть» представлена на территории соседнего региона, также организованы поставки оборудования с Уфимского трансформаторного завода. Республика делится опытом на «Иннопроме» созданием уникального станкостроительного кластера: речь не только о предприятиях, которые работают в кооперации, но и о подготовке кадров на базе Уфимского университета науки и технологий. Разумеется, представлен опыт по созданию научного центра по БПЛА.
Отметим, промышленность является ключевой отраслью экономического развития Башкортостана. В структуре ВРП республики промышленное производство занимает долю в 32,8%. По итогам 2025 года Башкортостан является лидером по развитию и созданию промышленных кластеров: регион занимает 1 место в стране по итогам I Национального рейтинга субъектов РФ.