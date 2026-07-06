Ремонт без согласия и завышенная цена: как в Уфе обманывают клиентов сервисных центров

Ремонт дороже покупки новой техники. В Уфе женщина отдала телевизор на диагностику, а его отремонтировали без согласия клиента, предварительно не согласовав сумму и объём работ. За это сервисная компания потребовала крупную сумму – 45 тысяч рублей. И такие случаи не единичны.

Так называемые мастера берутся наладить практически любую бытовую технику. Стоимость услуг порой зашкаливает: по словам клиентов, меняют копеечную запчасть, а ценник за работу увеличивается в три-четыре раза. Мы встретились с теми, кто считает себя обманутым заказчиком.

И так продолжается почти месяц. Лейсан Загидуллина нашла сервисный центр по объявлению. За ремонт, о котором она не просила, выставили счёт на 45 тысяч рублей. Из документов нет ни письменного согласия, ни акта выполненных работ. После двух недель переговоров стоимость понизили до 20 тысяч. Лейсан отказалась, тогда ей предложили заплатить 1500 за диагностику и забрать технику снова в неисправном виде.

Лейсан Загидуллина обратилась к юристу, разговор продолжили уже в сервисном центре. Встретивший сотрудник назвался директором, но подписывать досудебную претензию отказался, как и отказался показывать телевизор.

Лейсан Загидуллина не одинока со своей проблемой, позже познакомилась с пенсионерами, которые попали в аналогичную ситуацию.

Отзывы на разных сервисах в основном положительные, но подозрительно похожие и размещённые в один день. Такие ситуации в сфере ремонта техники не редкость. Мы рассказывали об этом раньше.

В этом случае наша съёмочная группа пригласила независимого эксперта, он установил, что машинка в порядке. Мы попросили немного подкрутить ТЭН – стоимость запчасти до тысячи рублей. Но вот мастер по вызову после разбора техники заявил, что проблема с дорогостоящим насосом – нужна замена. На всё про всё – 10 тысяч. Однако, узнав о съёмках скрытой камерой, мужчина поспешил сбежать.

Чаще всего недобросовестные мастера наживаются именно на пенсионерах, и это уже отработанная схема. Не все, но есть сервисные центры, которые набирают сотрудников с улицы. Они проходят обучение и знают, как починить элементарную неисправность. Но ещё их учат тому, как выдать простейшую поломку за катастрофу и выудить побольше денег.