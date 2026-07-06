В Стерлитамакском районе стартовала «Агросмена»

Вместо скучных лекций – живые уроки, встречи с учёными и практика на настоящих фермах. В Стерлитамакском районе стартовала юбилейная, пятая «Агросмена». В детский оздоровительный лагерь «Колос» приехали более 100 школьников со всей республики и других регионов. На 21 день они погрузятся в мир сельского хозяйства. О том, как ребята открывают мир аграрных профессий и почему это вклад в будущее, – в нашем сюжете.

Сколько весит пчела? Откуда она берёт нектар и почему жужжит? Вопросы от детей сыплются один за другим. Ответы на них находят у преподавателей Башкирского аграрного университета. Эксперты превращают сложные термины в понятные слова, а после ребята впервые примеряют спецодежду пчеловода.

Идея «Агросмены» родилась больше пяти лет назад и за годы стала визитной карточкой Стерлитамакского района. Чтобы узнать больше о сельском хозяйстве, дети от 7 до 12 лет приезжают из разных уголков страны.

Наши преподаватели выезжают в этот лагерь, работают ежедневно с ребятами по разным направлениям. Вот, например, сегодня у нас день пчеловода, завтра будет день кондитера, послезавтра – день ландшафтного дизайна. Каждый день чем-то наполнен. Алия Атажанова, заведующая сектором агроклассов и профориентационной работы БашГАУ

Смена идёт 21 день. Ребята поедут на крупные производства, доберутся и до Уфы. Узнают больше о передовых технологиях в животноводстве, растениеводстве, ландшафтном дизайне и пищевой промышленности.

При этом дети не загружены. Ежедневно для них организуют культурные мероприятия, есть время и на отдых.