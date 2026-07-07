Пришли
студентами, ушли молодой семьёй. На торжественном вручении дипломов в Уфимском
университете науки и технологий выпускник Института электротехнического
инжиниринга Руслан Кабиров сделал предложение своей девушке.
Их
история началась ещё в школе: вместе прошли через все экзамены, сессии и
университетские будни. А в день получения диплома Руслан Кабиров решил: пора
переходить на новый уровень.
Учились в одной школе. Можно сказать,
всю школу мы вместе. Захотел удивить немножко. Удивил, конечно.Руслан Кабиров и Элина Сафаргалиева, выпускники Уфимского университета науки и технологий
На наших глазах создаётся прочная,
красивая, молодая семья. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы
молодые люди как можно раньше формировали семью и строили свою карьеру как
любящие друг друга люди.Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий
Всего
в этот день дипломы получили более 260 выпускников института, из них больше 30 –
с отличием. На церемонию пришли родители, друзья, близкие – все, кто
поддерживал ребят на этом пути.
Было очень приятно, когда в зале
кричат твои любимые одногруппники, твоя семья, твоя поддержка, и спасибо вообще
большое всем, кто поддерживал меня на этом пути.Ольга Фролова, выпускница Уфимского университета науки и технологий
Я бесконечно благодарен всем
преподавателям, которые помогли мне это сделать, и близким людям, которые
находились в зале и поддерживали: друзьям, моим родителям, сестре и девушке.Денис Даутов, выпускник Уфимского университета науки и технологий