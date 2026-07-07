В Уфе на вручении дипломов выпускник сделал предложение своей девушке

Пришли студентами, ушли молодой семьёй. На торжественном вручении дипломов в Уфимском университете науки и технологий выпускник Института электротехнического инжиниринга Руслан Кабиров сделал предложение своей девушке.

Их история началась ещё в школе: вместе прошли через все экзамены, сессии и университетские будни. А в день получения диплома Руслан Кабиров решил: пора переходить на новый уровень.

Учились в одной школе. Можно сказать, всю школу мы вместе. Захотел удивить немножко. Удивил, конечно. Руслан Кабиров и Элина Сафаргалиева, выпускники Уфимского университета науки и технологий

На наших глазах создаётся прочная, красивая, молодая семья. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы молодые люди как можно раньше формировали семью и строили свою карьеру как любящие друг друга люди. Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Всего в этот день дипломы получили более 260 выпускников института, из них больше 30 – с отличием. На церемонию пришли родители, друзья, близкие – все, кто поддерживал ребят на этом пути.

Было очень приятно, когда в зале кричат твои любимые одногруппники, твоя семья, твоя поддержка, и спасибо вообще большое всем, кто поддерживал меня на этом пути. Ольга Фролова, выпускница Уфимского университета науки и технологий