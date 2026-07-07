В Башкирии в лесу пропал 80-летний грибник

В Краснокамском районе в лесу пропал 80-летний грибник. О спасении пенсионера рассказали в Госкомитете по ЧС.

Накануне вечером мужчина из селя Ташкиново отправился в Уразаевский лес на велосипеде по грибы. Пенсионер перепутал тропы и заехал в непроходимое место. Оставив велосипед, мужчина попытался найти дорогу так, но потерпел не удачу. Тогда мужчина смог обратиться к спасателям.

Специалисты постоянно были на связи с пенсионером и, к счастью, оперативно его нашли. В медицинской помощи он не нуждался.