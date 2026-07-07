Врачи Уфы остановили у пациентки распространение эндометриоза

Врачи Клинической больнице скорой помощи Уфы пришли на помощь 32-летней местной жительнице с тяжёлой болезнью.
На протяжении трёх лет пациентка испытывала сильные боли в животе и пояснице. Во время менструации и при дефекации боли усиливались. Состояние могло быть настолько тяжёлым, что девушка теряла сознание.
Долгое время девушка принимала гормональную терапию и постоянно сидела на обезболивающих. Однако после тщательной диагностики в гинекологическом отделении наконец-то был установлен правильный диагноз – ретроцервикальный эндометриоз с вовлечением прямой кишки и обоих мочеточников.
Врачи провели лапароскопическую операцию, и уже на следующий день пациентка почувствовала себя лучше.
Эндометриоз — это распространенное заболевание, с которым сталкивается каждая десятая женщина репродуктивного возраста. Оно может значительно снижать качество жизни, а также часто приводит к бесплодию. Диагностировать эндометриоз бывает непросто: не все врачи могут правильно установить этот диагноз, а стандартные методы, такие как УЗИ и МРТ, не всегда дают точные результаты. Также лечение заболевания осложняется табуированностью женского здоровья.
Фото: министерство здравоохранения РБ