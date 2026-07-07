Врачи Уфы остановили у пациентки распространение эндометриоза

Эндометриоз — это распространенное заболевание, с которым сталкивается каждая десятая женщина репродуктивного возраста. Оно может значительно снижать качество жизни, а также часто приводит к бесплодию. Диагностировать эндометриоз бывает непросто: не все врачи могут правильно установить этот диагноз, а стандартные методы, такие как УЗИ и МРТ, не всегда дают точные результаты. Также лечение заболевания осложняется табуированностью женского здоровья.