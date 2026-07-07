В Октябрьском ликвидируют последствия ночного урагана

Мощный грозовой фронт с ураганным ветром обрушился на город минувшей ночью. Стихия повалила деревья, повредила опоры линий электропередачи и сорвала крышу здания нефтяного колледжа.

Без электричества остались целые районы – Муллино, Нарышево, Заитово, а также улицы Северная и Кувыкина. Из-за отключения света не работают светофоры на 12 перекрёстках города. На месте работают аварийные бригады: энергетики восстанавливают электроснабжение. Дорожные службы уже расчистили проезжую часть от упавших деревьев, автомобильное движение открыто, общественный транспорт ходит по графику. Глава администрации Алексей Пальчинский перевёл все оперативные службы в усиленный режим работы.

А это уже кадры из Гафурийского района из села Антоновка. Град побил весь урожай. Напомним, в Башкортостане в ближайшие дни сохранится жаркая, но дождливая погода. После периодов зноя в атмосферу приходят влажные воздушные массы. Погодный коктейль из жары, гроз и дождей ожидается до конца недели. Ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 22 м/с.