Башкортостан вошёл в число 40 регионов России, где стартовала всероссийская кампания «Продвижение безопасности». Особенно на перекрёстках: именно здесь происходит большинство аварий.
Цифры говорят сами за себя: за пять месяцев этого года на перекрёстках республики произошло более 200 ДТП. Аварий стало меньше, но выросло число погибших. Основная причина – нарушение правил проезда. По этой вине произошло 130 аварий.
Кампания продлится до ноября. Акции пройдут в школах, детских садах и автошколах. К работе подключились и общественники. Кампания проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Организаторы уверены: только совместными усилиями можно переломить ситуацию на дорогах.