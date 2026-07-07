В Башкирии стартовала всероссийская кампания «Продвижение безопасности»

Башкортостан вошёл в число 40 регионов России, где стартовала всероссийская кампания «Продвижение безопасности». Особенно на перекрёстках: именно здесь происходит большинство аварий.

Цифры говорят сами за себя: за пять месяцев этого года на перекрёстках республики произошло более 200 ДТП. Аварий стало меньше, но выросло число погибших. Основная причина – нарушение правил проезда. По этой вине произошло 130 аварий.