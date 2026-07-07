В Башкирии идёт набор в мобильный резерв «БАРС»

В Башкортостане идёт набор в мобильный резерв территориального отряда «БАРС» – Боевой армейский резерв страны. Главная задача – защита гражданских объектов и инфраструктуры региона от беспилотников противника.

Отряд, созданный из резервистов, призван охранять объекты топливно-энергетического комплекса, школы, детские сады – всё, что требует защиты. Командиры – подготовленные офицеры. Подразделение серьёзно оснащено и обеспечено.