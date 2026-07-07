В Башкортостане идёт набор в мобильный резерв территориального отряда «БАРС» – Боевой армейский резерв страны. Главная задача – защита гражданских объектов и инфраструктуры региона от беспилотников противника.
Отряд, созданный из резервистов, призван охранять объекты топливно-энергетического комплекса, школы, детские сады – всё, что требует защиты. Командиры – подготовленные офицеры. Подразделение серьёзно оснащено и обеспечено.
Резервисты не участвуют в специальной военной операции – они защищают объекты только на территории своего региона. 8-987-253-65-30: номер телефона по вопросам вступления в мобильный резерв отряда «БАРС».