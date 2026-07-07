Весь июль в Башкортостане проходит специальная диспансеризация для людей старше 65 лет. Профилактические осмотры максимально доступны для старшего поколения. В обследование входят измерение давления, ЭКГ, флюорография, маммография, консультации врачей. Всё это помогает выявить заболевания на ранней стадии, в том числе онкологические, и скорректировать лечение при уже имеющихся хронических болезнях.
Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Даже если диагноз уже известен, регулярные осмотры помогают контролировать состояние здоровья и получать рекомендации по профилактике обострений. Пройти обследование можно в любой медицинской организации республики в течение всего июля. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.
А для тех, у кого нет времени днём, обследование можно пройти и до полуночи. Стартует ещё одна акция – «Ночная диспансеризация». 10 и 17 июля, а также 7 и 21 августа специалисты будут принимать с восьми вечера до полуночи.