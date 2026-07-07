В Уфе прошёл международный заплыв по реке Белой серии X-Waters

Папуасы, чудо-женщины, пираты, индейцы и даже Дед Мороз – и это не жертвы солнечного удара, а участники сап-карнавала собрались в Уфе. Мероприятие организовали перед заплывом X-Waters на пляже Солнечный. Как экипировка помогла преодолеть дистанцию?

Вместо спокойного течения Белой – бурный поток эмоций. Более 50 участников, 2,5 км водной дистанции и море фантазии. Река превратилась в подиум, где смешались эпохи, стили и самые безумные идеи. Решились сменить каноэ на сап и папуасы, которые приехали в Уфу из Новой Гвинеи.

Куда уж интереснее, если к заплыву присоединился Дед Мороз со своим мешком подарков. Встали на сап и герои мультфильмов. Невесты не побоялись промокнуть. Индейцы, пираты, ковбои – статус открытого позволил присоединиться участникам из разных стран.