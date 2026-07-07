Сотрудники ГАИ Уфы установили водителя «ВАЗ-2110», который перевозил людей на капоте, нарушая правила дорожного движения.
За рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения. В отношении нее составили административные материалы за управление автомобилем без прав, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил перевозки пассажиров.
Также инспекторы выявили технические неисправности автомобиля. Машину поместили на спецстоянку. Пассажиров привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
Видео: ГАИ Уфы.