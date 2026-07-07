Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на «Иннопроме»

Делегация Башкортостана во главе с руководителем региона работает в Екатеринбурге на Международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом на своих страницах в социальных сетях написал Радий Хабиров.

На выставке республика традиционно демонстрирует богатый потенциал предприятий, обсуждаются точки роста промышленности. В сложное время стоит задача не просто выстоять, а укрепить свои позиции, стать ещё сильнее, поэтому открываются новые возможности для развития.

Напомним, первое соглашение делегации из Башкортостана уже подписано накануне с Челябинской областью, у этого взаимодействия большой потенциал. В частности, «Башнефть» представлена на территории соседнего региона, также организованы поставки оборудования с Уфимского трансформаторного завода.