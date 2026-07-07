«Постоял и заправился»: как в Башкирии стабилизируется ситуация с топливом

Ситуация с бензином в Башкортостане стабилизируется. На заправках Уфы и ряда муниципалитетов стало меньше очередей, на многих в наличии все марки топлива: 92, 95 и 100. По-прежнему действуют правила: до 30 литров в одни руки и до 50 – для владельцев топливных карт. При этом дизель реализуется без каких-либо ограничений.

Что касается заправки бензина в канистры, то эта мера сохраняется. Власти республики во главе с Радием Хабировым ввели мораторий на отпуск топлива в любые ёмкости, не предусмотренные конструкцией автомобиля. Эта мера временная, направлена на предотвращение нецелевого накопления ресурса и поддерживается профильными ведомствами до полной нормализации логистических цепочек.

Я подъехал, стояла впереди одна всего лишь машина. Я простоял 2-3 минуты буквально и заправился. Так что всё хорошо. Сергей Скарженюк, житель г. Уфы

Вроде нормально на заправках везде, свободно. Очереди уже почти нет. Есть ограничения 30, но хватает. Юрий Кузьмин, житель г. Уфы