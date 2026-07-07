«Постоял и заправился»: как в Башкирии стабилизируется ситуация с топливом

Ситуация с бензином в Башкортостане стабилизируется. На заправках Уфы и ряда муниципалитетов стало меньше очередей, на многих в наличии все марки топлива: 92, 95 и 100. По-прежнему действуют правила: до 30 литров в одни руки и до 50 – для владельцев топливных карт. При этом дизель реализуется без каких-либо ограничений.

Что касается заправки бензина в канистры, то эта мера сохраняется. Власти республики во главе с Радием Хабировым ввели мораторий на отпуск топлива в любые ёмкости, не предусмотренные конструкцией автомобиля. Эта мера временная, направлена на предотвращение нецелевого накопления ресурса и поддерживается профильными ведомствами до полной нормализации логистических цепочек.

Я подъехал, стояла впереди одна всего лишь машина. Я простоял 2-3 минуты буквально и заправился. Так что всё хорошо.

Сергей Скарженюк, житель г. Уфы

Вроде нормально на заправках везде, свободно. Очереди уже почти нет. Есть ограничения 30, но хватает.

Юрий Кузьмин, житель г. Уфы

Стабилизировалась ситуация в Стерлитамаке и Нефтекамске, откуда ранее приходило много жалоб. Теперь главное внимание уделяется трассе Р-240, Аургазинскому и Мелеузовскому районам. Власти совместно с коллегами в ручном режиме налаживают обеспечение топливом этих заправок. А по поводу качества бензина жители могут обратиться в Роспотребнадзор.

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