Ситуация с бензином в Башкортостане стабилизируется. На заправках Уфы и ряда муниципалитетов стало меньше очередей, на многих в наличии все марки топлива: 92, 95 и 100. По-прежнему действуют правила: до 30 литров в одни руки и до 50 – для владельцев топливных карт. При этом дизель реализуется без каких-либо ограничений.
Что касается заправки бензина в канистры, то эта мера сохраняется. Власти республики во главе с Радием Хабировым ввели мораторий на отпуск топлива в любые ёмкости, не предусмотренные конструкцией автомобиля. Эта мера временная, направлена на предотвращение нецелевого накопления ресурса и поддерживается профильными ведомствами до полной нормализации логистических цепочек.
Стабилизировалась ситуация в Стерлитамаке и Нефтекамске, откуда ранее приходило много жалоб. Теперь главное внимание уделяется трассе Р-240, Аургазинскому и Мелеузовскому районам. Власти совместно с коллегами в ручном режиме налаживают обеспечение топливом этих заправок. А по поводу качества бензина жители могут обратиться в Роспотребнадзор.