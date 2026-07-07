Хорошие новости из Октябрьского: семилетнюю девочку, которая пострадала в ДТП накануне, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил заместитель главного врача первой городской больницы. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Напомним, авария произошла днём ранее: 46-летний водитель двигался по дворовой территории и наехал на ребёнка. По предварительным данным, девочка резко выбежала на проезжую часть. С различными травмами её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас жизнь маленького пациента вне опасности.