Жители Уфы предпочитают квартиры в аренду, нежели в ипотеку. Сейчас ставки на первичном рынке достигают 15%. Дело в том, что люди не могут себе позволить платить по 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру 30 лет. При этом стоимость аренды начинается от 25 тысяч рублей и выше. Что говорят люди и что прогнозируют эксперты?
Пока дочь в детском саду, Ильнара Загитова гладит её вещи. Девушка работает и живёт в Уфе 15 лет. За эти годы сменила немало квартир. Вместе с супругом и ребёнком пять лет как снимает «однушку» за 30 тысяч рублей в месяц в микрорайоне Зелёная Роща. С мужем они давно задумываются о покупке двухкомнатной квартиры, но цены на недвижимость и её оплату им пока не по карману.
А вот Лейсан Игбаеву всё устраивает, и приобретать жильё в ипотеку в ближайшем будущем она не планирует. Она снимает однокомнатную квартиру за 30 тысяч рублей. Сейчас девушка учится в ординатуре Башкирского медицинского университета и ни под какую льготную программу не подходит.
Молодые уфимцы не могут приобрести недвижимость из-за высоких ставок. Так, на вторичном рынке они варьируются от 14% до 19%, на первичном –14% и 15% соответственно, если у покупателя нет семьи и детей.
Тем временем эксперты рекомендуют брать в аренду квартиры-студии от 17 тысяч рублей в месяц либо складываться и снимать коллективно двух- и трёхкомнатные апартаменты. Аналитики советуют соизмерять свой бюджет и по возможности копить деньги.
А вот молодым родителям с детьми эксперты предлагают приобретать жильё как можно скорее: правила выдачи семейной ипотеки планировали изменить в стране с 1 июля. Пока условия остаются прежними до октября. Как вариант, есть возможность рассмотреть программу Жилстройсбережения – она предусматривает накопление денег на банковских вкладах до шести лет, чтобы потом купить жильё по низкой процентной ставке. При этом предусмотрена выплата субсидии за счёт республиканского бюджета.