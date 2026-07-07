Жители Уфы отдают предпочтение аренде жилья вместо ипотеки

Жители Уфы предпочитают квартиры в аренду, нежели в ипотеку. Сейчас ставки на первичном рынке достигают 15%. Дело в том, что люди не могут себе позволить платить по 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру 30 лет. При этом стоимость аренды начинается от 25 тысяч рублей и выше. Что говорят люди и что прогнозируют эксперты?

Пока дочь в детском саду, Ильнара Загитова гладит её вещи. Девушка работает и живёт в Уфе 15 лет. За эти годы сменила немало квартир. Вместе с супругом и ребёнком пять лет как снимает «однушку» за 30 тысяч рублей в месяц в микрорайоне Зелёная Роща. С мужем они давно задумываются о покупке двухкомнатной квартиры, но цены на недвижимость и её оплату им пока не по карману.

На данный момент нам комфортнее снимать, потому что для ипотеки нужна большая сумма – первоначальный взнос. Квартиры стоят сейчас очень дорого, мне кажется, от 10 миллионов рублей. Мы рассматривали Зелёную Рощу, там ежемесячный платёж от 50 тысяч рублей. Наверное, было бы комфортно без первоначального взноса и с ежемесячным платежом около 30-40 тысяч рублей. Ильнара Загитова

А вот Лейсан Игбаеву всё устраивает, и приобретать жильё в ипотеку в ближайшем будущем она не планирует. Она снимает однокомнатную квартиру за 30 тысяч рублей. Сейчас девушка учится в ординатуре Башкирского медицинского университета и ни под какую льготную программу не подходит.

В среднем 30 тысяч рублей для однокомнатной квартиры в Уфе, если она находится в более-менее приличном жилом комплексе, – это средняя цена. В отдалённых районах Уфы они будут дешевле на пять тысяч рублей максимум. Мне выгодно снимать квартиру, потому что невыгодно привязываться к определённому городу из-за ипотеки и квартиры. Лейсан Игбаева

Молодые уфимцы не могут приобрести недвижимость из-за высоких ставок. Так, на вторичном рынке они варьируются от 14% до 19%, на первичном –14% и 15% соответственно, если у покупателя нет семьи и детей.

Изменится ли тенденция? Не изменится. В ближайшие полгода – точно. Поскольку банки не прогнозируют снижение ключевой ставки. Но если мы всё-таки говорим про семейную пару, где есть ребёнок или он планируется, то застройщики идут навстречу и предлагают выгодные условия семьям, которые планируют только ребёнка. Соответственно, там тенденция есть на покупку. Ирина Сорока, управляющий директор компании

Тем временем эксперты рекомендуют брать в аренду квартиры-студии от 17 тысяч рублей в месяц либо складываться и снимать коллективно двух- и трёхкомнатные апартаменты. Аналитики советуют соизмерять свой бюджет и по возможности копить деньги.

И свободные деньги, если они будут появляться, инвестировать в накопительное для будущего первоначального взноса. Прогнозировать не буду: очень сильно всё меняется. Рыночная ситуация указывает на постепенное снижение ключевой ставки, может быть, снизится ставка по ипотеке, но это перспективы не одного и не двух месяцев. Дмитрий Рудзит, исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан