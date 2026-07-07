Молодёжная гостиная стала одним из мероприятий проходящего в Уфе Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ. Ключевые темы форума – цифровизация, применение технологий искусственного интеллекта и создание единой программы подготовки кадров.

Помимо насыщенной деловой программы, для делегатов организовано и знакомство с республикой, в том числе посещение 19 различных площадок, включая культурные, исторические и производственные объекты Башкортостана. Гости отметили положительный опыт «Инвестчасов», которые еженедельно проводит глава региона Радий Хабиров.