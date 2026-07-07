В Башкирии на берегу озера Нугуш открыли загородный клуб благодаря господдержке

В Башкортостане благодаря господдержке удалось реализовать инвестиционный проект. Речь о новом загородном клубе на берегу озера Нугуш в Мелеузовском районе.

Общий объём инвестиций составил более 200 миллионов рублей, из них почти половина выделена в рамках господдержки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Такая помощь позволяет предпринимателям создавать современную инфраструктуру для отдыха в самых красивых уголках Башкортостана.

Напомним, сейчас идёт приём заявок на предоставление грантов для развития туристской инфраструктуры. Реализация проектов должна быть завершена до 31 декабря 2026 года.

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