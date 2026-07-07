Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» также привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей величине ключевой ставки доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 12,35 – 14,03% годовых. Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Премиум» и «Private Banking» («Прайвит банкинг», пер. – «частное банковское обслуживание») – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств вклада, продление вклада не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока.