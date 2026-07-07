На Уфу обрушился мощный град. Сильный дождь, который перешёл в крупный град, начался в столице республики. Его размеры местами достигали небольшого перепелиного яйца. От силы ударов у многих машин включились сигнализации. Синоптики предупреждали о ливнях и грозах.
Напомним, накануне в Октябрьском стихия повалила деревья, повредила опоры линий электропередачи и сорвала крышу здания нефтяного колледжа. Некоторые районы оставались без электричества. Также в Гафурийском районе, в селе Антоновка, град побил урожай у некоторых сельчан.
В Башкортостане в ближайшие дни сохранится жаркая и дождливая погода. Специалисты призывают: во время грозы не купаться, уйти подальше от водоёма, разумеется, не плавать в лодке. Если порывы ветра застали на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.