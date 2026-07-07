Град, сильный дождь и грозы: в Башкирии сохранится непогода

На Уфу обрушился мощный град. Сильный дождь, который перешёл в крупный град, начался в столице республики. Его размеры местами достигали небольшого перепелиного яйца. От силы ударов у многих машин включились сигнализации. Синоптики предупреждали о ливнях и грозах.

Напомним, накануне в Октябрьском стихия повалила деревья, повредила опоры линий электропередачи и сорвала крышу здания нефтяного колледжа. Некоторые районы оставались без электричества. Также в Гафурийском районе, в селе Антоновка, град побил урожай у некоторых сельчан.