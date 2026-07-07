Башкирия вошла в пятёрку лучших промышленных регионов России

Башкортостан вошёл в пятёрку лучших промышленных регионов России. Итоги рейтинга Минпромторга подвели на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Республика заняла четвёртое место в общефедеральном зачёте и первое – среди субъектов Приволжья.

Кроме того, Башкортостан получил спецприз в номинации «Лучший наставник» за помощь в развитии промышленности Республике Алтай. Ещё одно достижение – высокие позиции в Национальном рейтинге «дронификации». Рейтинг оценивает, как регионы внедряют беспилотные системы в экономику: от сельского хозяйства до логистики и мониторинга инфраструктуры.

Уфимское предприятие «Полигон» получит льготный заём на расширение производства. Соглашение подписали в Екатеринбурге на полях «Иннопрома». Компания будет выпускать высокотехнологичное телекоммуникационное оборудование для центров обработки данных и критической инфраструктуры – продукцию двойного назначения.

Документ подписали в ходе рабочей встречи премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров и директор Фонда развития промышленности России Роман Петруца. Стороны обсудили дальнейшую поддержку промышленных проектов республики.