Башкортостан вошёл в пятёрку лучших промышленных регионов России. Итоги рейтинга Минпромторга подвели на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Республика заняла четвёртое место в общефедеральном зачёте и первое – среди субъектов Приволжья.
Кроме того, Башкортостан получил спецприз в номинации «Лучший наставник» за помощь в развитии промышленности Республике Алтай. Ещё одно достижение – высокие позиции в Национальном рейтинге «дронификации». Рейтинг оценивает, как регионы внедряют беспилотные системы в экономику: от сельского хозяйства до логистики и мониторинга инфраструктуры.
Уфимское предприятие «Полигон» получит льготный заём на расширение производства. Соглашение подписали в Екатеринбурге на полях «Иннопрома». Компания будет выпускать высокотехнологичное телекоммуникационное оборудование для центров обработки данных и критической инфраструктуры – продукцию двойного назначения.
Документ подписали в ходе рабочей встречи премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров и директор Фонда развития промышленности России Роман Петруца. Стороны обсудили дальнейшую поддержку промышленных проектов республики.
Ещё одна важная договорённость: в 2027 году Уфа примет III Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности. Его приурочат к 10-летию республиканского фонда. А уже в ноябре Роман Петруца снова приедет в Уфу на Российский промышленный форум.