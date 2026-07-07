Инвестпортал и «Предпринимательский час»: как в Башкирии поддерживают предпринимателей

С начала года бизнесмены и инвесторы из Башкортостана подали свыше 330 заявок на участие в «Предпринимательском часе». Столько запросов зафиксировали на цифровой платформе Инвестиционного портала республики. Она работает по принципу «единого окна»: помогает найти землю, получить льготы и сопровождение на всех этапах. Насколько популярен портал среди предпринимателей?

Раньше картон производился на скорости до 120 метров в минуту, а с новым оборудованием мощности увеличились почти в 2,5 раза. Оно не только быстрее, но и умнее: с помощью искусственного интеллекта меняет параметры, регулирует температуру и увлажняет бумагу.

Новое предприятие по производству гофрокартона появилось на территории Особой экономической зоны «Алга» в феврале. Масштабный проект реализовали за два года. Каждый месяц выпускают до четырёх миллионов квадратных метров гофрированной бумаги и упаковок. Продукция пользуется спросом среди компаний республики и соседних регионов.

Это своего рода цифровой помощник для бизнеса. На Инвестпортале Башкортостана можно оставить заявку на присвоение своему проекту статуса приоритетного, чтобы иметь право на налоговые льготы и субсидии. А «Предпринимательский час» даёт возможность напрямую встретиться с руководством муниципалитета или республики, как, например, это сделал Азат Валиуллин.

Сейчас площадка в селе Жуково вблизи трассы М-5 активно застраивается. В планах – возвести не просто сервис, а целый придорожный комплекс: с кафе, гостиницей для водителей и большой стоянкой. Уже провели электричество и коммуникации.